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Соединенные Штаты могут перевыпустить долларовые купюры, чтобы попытаться нанести вред России. Такое мнение в четверг, 18 августа, выразил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Он отметил, что эта мера может стать для Вашингтона последним шансом повлиять на российскую сторону. При этом такой шаг может нанести урон экономике всего мира.

— Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможность частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам, — заявил политик.

Он уточнил, что такое решение создаст трудности для тех, кто хранит сбережения в долларах, в связи с чем деньги лучше хранить в российских рублях, передает РИА Новости.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина является банкротом. Он отметил, что без помощи Соединенных Штатов и Евросоюза Украина не сможет выполнять обязательства перед местными жителями, так как страна перестала быть самостоятельной с финансовой точки зрения.