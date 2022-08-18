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NI: Передав Беларуссии «Искандер-М» Россия послала сигнал НАТО

Лейла Алиева
В мире
NI: Передав Беларуссии «Искандер-М» Россия послала сигнал НАТО
Фото: Минобороны РФ

Заявление президента РФ Владимира Путина о передаче Беларуссии ракетных комплексов «Искандер-М» говорит о том, что Россия готова прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом в четверг, 18 августа, заявила обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала National Interest.

— Желание России передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком, — подчеркнула она.

По мнению автора статьи, передача «Искандер-М» является выгодной как для России, так и для Белоруссии. Так, у Минска появится возможность лучше сдерживать страны Северного альянса, передает РИА Новости.

В конце июня Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что Россия в ближайшие месяцы передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М». По его словам, комплексы могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием.

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