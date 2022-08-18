Российские магазины начнут продавать просроченные продукты

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Ретейлеры начнут продавать продукты питания с просроченным сроком годности производителям удобрений, чтобы сократить объем пищевых отходов. Об этом в четверг, 18 августа, пишут «Известия».

Отмечается, что сети планируют снизить к 2025 году объем пищевого мусора в два раза. Для достижения этой цели они намерены провести оптимизацию закупок у поставщиков, отдавать продукты на переработку и продавать просроченный товар контрагентам.

— Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения, — отмечают представители одной из торговых сетей.

Новый подход обусловлен постановлением российского правительства, которое регламентирует порядок изъятия небезопасной продукции, в том числе товаров с истекшим сроком годности, из обращения. При успехе эксперимента нереализованный товар будет направляться для изготовления кормов для животных.

По мнению экспертов, вторичная переработка такой продукции является рациональным решением, которое уменьшит воздействие на окружающую среду, передает издание.

До этого глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о способах подмены мяса в детских сосисках.