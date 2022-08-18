Движение трамваев на Ломоносовском проспекте восстановили

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Трамваи №14, 26 и 39 вновь стали ходить по своим маршрутам на Ломоносовском проспекте. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Восстановлено движение трамваев на Ломоносовском проспекте, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что трамваи №14, 26 и 39 задерживались на Ломоносовском проспекте по техническим причинам. В результате задержки транспорта маршруты были временно изменены. Москвичам рекомендовали следить за объявлениями водителей.

Недавно сообщалось, что маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» не будет работать по пятницам с 12 августа. Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи будут работать на более востребованных маршрутах.

Москвичам в качестве альтернативы рекомендовали пользоваться трамваями № 11 и 12. При этом для проезда к поликлинике лучше пользоваться трамваем № 11 до метро «Семеновская».