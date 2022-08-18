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Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать на Яблочный Спас, 19 августа

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать на Яблочный Спас, 19 августа
Фото: Unsplash

19 августа Православная церковь празднует Преображение Господне. На Руси праздник получил название «Яблочный Спас». К этому времени поспевают яблоки, которые принято освящать в церкви.

Садоводам на Второй Спас следует всех угощать яблоками. Тогда следующий год будет урожайным, а употребление фрукта с медом подарит крепкое здоровье на целый год.

Согласно народным приметам, 19 августа нельзя:

— ругаться, сквернословить

— обсуждать и осуждать людей

— организовывать работу по дому.

Приметы погоды:

Какой Яблочный Спас, таким и январь будет.

Если тепло и ясно, то зима будет холодная и снежная.

Если дождик пошел, то осенние месяцы будут дождливыми.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать на Яблочный Спас, 19 августа

19 августа именины не отмечают.

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