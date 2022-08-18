Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать на Яблочный Спас, 19 августа
19 августа Православная церковь празднует Преображение Господне. На Руси праздник получил название «Яблочный Спас». К этому времени поспевают яблоки, которые принято освящать в церкви.
Садоводам на Второй Спас следует всех угощать яблоками. Тогда следующий год будет урожайным, а употребление фрукта с медом подарит крепкое здоровье на целый год.
Согласно народным приметам, 19 августа нельзя:
— ругаться, сквернословить
— обсуждать и осуждать людей
— организовывать работу по дому.
Приметы погоды:
Какой Яблочный Спас, таким и январь будет.
Если тепло и ясно, то зима будет холодная и снежная.
Если дождик пошел, то осенние месяцы будут дождливыми.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
19 августа именины не отмечают.