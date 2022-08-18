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A Haber: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

Лейла Алиева
В мире
A Haber: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным
Фото: tccb.gov.tr

В рамках визита во Львов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает турецкий телеканал A Haber.

— Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, — говорится в сообщении.

При этом телеканал CNN Turk со ссылкой на источник отмечает, что украинский и российский лидеры могут провести встречу для того, чтобы определить «дорожную карту» по Украине, передает РИА Новости.

До этого Эрдоган сообщил, что предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он убежден, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить с помощью переговорного процесса.

Также стало известно о готовности Индонезии провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки». Также уточняется, что в стране готовы надежно обеспечить безопасность российского лидера, если он примет участие в саммите в очном формате.

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