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Эрдоган может предложить временное прекращение огня на Украине в рамках встречи во Львове

Лейла Алиева
В мире
Эрдоган может предложить временное прекращение огня на Украине в рамках встречи во Львове
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах во Львове со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем может выступить с предложением о временном прекращении огня на Украине, а также посредничестве Анкары при обмене сторонами конфликта пленными. Об этом сообщает телеканал NTV в четверг, 18 августа.

По данным СМИ, турецкий лидер поддержит распространение реализации зерновой сделки на другие продукты, пишет ТАСС.

Кроме того, Эрдоган предложит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также стало известно о готовности Индонезии провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки». Также уточняется, что в стране готовы надежно обеспечить безопасность российского лидера, если он примет участие в саммите в очном формате.

Кроме того, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) обязан приложить все возможные усилия для поддержания диалога с российской стороной, поскольку рано или поздно западным странам предстоит уживаться в одном мире с Москвой.

Украина Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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