В России выявили 35 809 случаев коронавируса за сутки

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За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 35 809 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в России от коронавирусной инфекции скончались 62 человека, еще 3273 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровел 21 491 человек, говорится в сообщении.

Коронавирус штамма «омикрон» обладает отличительным признаком, благодаря которому заметно отличается от других видов ОРВИ-вирусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, симптоматика респираторных вирусных инфекций всегда очень схожа между собой, потому что происходит поражение слизистой дыхательных путей.

Коронавирусная инфекция способна провоцировать инфаркты, инсульты или сердечно-сосудистые заболевания, лучшей профилактикой подобных осложнений является вакцинация, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов.