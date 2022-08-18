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«Призовите своих недоумков к ответу»: Медведев обратился к гражданам Евросоюза

Анастасия Колоскова
Общество
«Призовите своих недоумков к ответу»: Медведев обратился к гражданам Евросоюза
Фото: er.ru

Граждане Евросоюза должны призвать к ответу свое руководство, чья антироссийская политика оставит их зимой без тепла и продуктов. Об этом написал заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Россия настроена на мирное сотрудничество и торговлю с Европой и готова поддержать «любые здравые предложения».

— Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если «плата за европейскую демократию» — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая «демократия» — для безумных, — добавил политик.

По словам Медведева, именно по этой причине уже четыре кабинета министров в Евросоюзе ушли в отставку за короткий срок. Он подчеркнул, что голоса избирателей являются мощным рычагом воздействия «даже на самых отмороженных политиканов».

Зампред Совбеза РФ призвал европейцев к действиям.

— Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей, — говорится в сообщении политика.

В этом году заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев регулярно врывается в новостную повестку благодаря своим резонансным заявлениям в соцсетях. «Вечерняя Москва» собрала топ-10 самых ярких высказываний политика.

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