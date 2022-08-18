Ефимов: Количество пользователей инвестиционного портала Москвы превысило 8 миллионов человек

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За восемь с половиной лет работы столичного Инвестиционного портала количество его пользователей составило почти 8,8 миллиона, а число посещений превысило 17 миллионов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 18 августа.

— За это время он стал полноценным офисом инвестора, где можно найти актуальную информацию о реализуемых в столице инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. В настоящее время количество посещений сайта превысило 17 миллионов, количество уникальных пользователей составляет почти 8,8 миллиона, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что на сайте зарегистрировано 76 тысяч личных кабинетов инвесторов. По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, регистрация на портале открывает доступ к онлайн-сервисам, которые делают ведение бизнеса более простым и удобным.

Получить доступ к этим сервисам можно и без создания отдельного аккаунта. Так, пользователи могут использовать Mos.ID или учетную запись Портала поставщиков.

При помощи линии прямых обращений инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов, получения финансовой поддержки, а также предлагают к рассмотрению проекты. Сервис «Московский инвестор» позволяет предпринимателям отправлять вопросы по ведению инвестиционной деятельности и предложения по улучшению инвестклимата в городе, отметил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На портале функционирует инвесткарта, на которой можно найти объекты и информацию об инвестиционных проектах, реализуемых в городе. Также на карте представлено около 3 тысяч городских объектов для покупки или аренды на торгах.

В этом году, как уточняется, инвесткарта была доработана. Также на сайте представлен специальный раздел для промышленников, где можно подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки, ознакомиться с картой комплексного развития территорий и новейшими технологическими разработками.

16 августа Ефимов сообщил, что каждый рубль, выделенный по программе инвестиционного льготного кредитования промышленности, позволяет предприятиям вкладывать 45 рублей в экономику города.