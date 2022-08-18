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Рослесхоз: Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади пожаров

Полина Долганова
Общество
Рослесхоз: Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади пожаров
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали настоящие площади пожаров в лесах. Это не позволило своевременно нарастить федеральные силы для предотвращения распространения огня. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Рослесхозе.

— Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область из Москвы, увеличена вдвое. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил мэр Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, всего в локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области задействовано пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, вертолет-разведчик ВК 117С-2.

До этого стало известно о небольшом задымлении в южных и юго-восточных районах столицы, которое связано с пожаром в Рязанской области. В столичном МЧС также добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

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