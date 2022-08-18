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Мосэкомониторинг не зафиксировал превышения концентрации продуктов горения в столичном воздухе

Ирина Игнатенко
Город
Мосэкомониторинг не зафиксировал превышения концентрации продуктов горения в столичном воздухе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Запах гари и дым, принесенные в Москву юго-восточным ветром из Рязанской области, сохранятся в столице еще на протяжении пары дней. При этом не зафиксировано превышения концентрации вредных веществ горения в атмосфере. Об этом сообщил заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич.

— Превышения нормативов не зафиксировали, но жители смогли ощутить запах гари, — заявил он в комментарии «360».

По словам Никитича, метеорологическая обстановка в городе не меняется. В ближайшие двое суток в ночные и утренние часы в столице может наблюдаться небольшая дымка. Он добавил, что метеорологическая обстановка способствует рассеиванию веществ в дневное время.

Как сообщили сотрудники МЧС России, в Рязанской области действует несколько очагов лесных пожаров. Синоптики отмечают, что ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в течение ближайших 36-48 часов, передает издание argumenti.ru.

Москвичам следует соблюдать ряд правил на фоне задымления воздуха в городе из-за природного пожара в Рязанской области. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

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