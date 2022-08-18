«Жара спадет, но смог усилит зной»: синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на выходных

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ближайшие выходные 20–21 августа в Москве ожидается спад жары до плюс 23–28 градусов. Однако образовавшийся над городом смог может усилить зной. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В выходные из-за облачности жара спадет до 23–28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Такой фактор, как смог, усилит зной, — предупредил синоптик.

Утром 18 августа москвичи почувствовали неприятный запах гари. В столичном главке МЧС сообщили, что его причиной является действующий природный пожар в Рязанской области. В беседе с «ВМ» Тишковец отметил, что продукты горения от этого возгорания за несколько часов доносит до столицы юго-восточный ветер.

По его словам, такой ветер может сохраниться в течение двух суток. В воскресенье, 21 августа, ветер сменится на южный.

— Если к этому моменту с пожарами в Рязанской области не справятся, то загрязненный воздух будет уходить на восток Подмосковья и на Владимирскую область, — заключил Тишковец.

В связи с задымлением воздуха Роспотребнадзор рекомендует москвичам ограничить пребывание детей на игровых площадках и время прогулок в дошкольных учреждениях, отложить занятия спортом, не работать на открытом воздухе и использовать на улице медицинские маски.