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Андрей Бочкарев: Каждый вложенный в строительство рубль стимулирует до 7 рублей инвестиций в смежные отрасли 

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Каждый вложенный в строительство рубль стимулирует до 7 рублей инвестиций в смежные отрасли 
Фото: Пресс-служба МУФ

Строительная отрасль является мощным мультипликатором и стимулирует развитие широкого спектра производств. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Один рубль, вложенный в строительство, стимулирует пять–семь рублей вложений в сопутствующие сферы производства. Именно поэтому нам необходимо сохранять темп развития города, ведь от работы строительной отрасли зависит огромное количество предприятий, поставщиков оборудования и сопутствующих материалов, — рассказал заммэра.

Он отметил, что именно по этой причине строительный сектор представляет собой наиболее быстрый способ раскрутки экономики.

— Учитывая такой эффект от работы стройотрасли, мы ни в коем случае не будем приостанавливать работу, а будем пытаться, наоборот, даже где-то нарастить темпы, — добавил Бочкарев.

Он уточнил, что у столичного строительного комплекса есть для этого необходимый резерв.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что за десять лет в Москве планируется построить еще 600 километров дорог.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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