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Эксперт рассказала, какие фразы не стоит использовать на деловых переговорах

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, какие фразы не стоит использовать на деловых переговорах
Фото: Pixabay

Во время переговоров не стоит озвучивать некоторые фразы, они раздражают собеседников в процессе формальной встречи. Тренер по публичным выступлениям, телеведущая Ксения Чернова рассказала, какие выражения могут оказать негативное влияние на бизнес-партнерство.

Первое место в антирейтинге заняла фраза «Я вас услышал». Причем, как выяснилось, в большей степени этот ответ приходится не по нраву собеседнику, если его произнесла женщина до 30 лет. По словам респондентов, такой комментарий звучит очень высокомерно.

На второй строчке оказалось слово «крайний», применяющийся в значении «последний». Так чаще всего говорят малообразованные люди.

Тройку лидеров закрывают феминитивы, например «редакторка», «блогерка», «поэтка». Как подчеркнули респонденты, это извращение и издевательство над русским языком, передает Life.ru.

Обсуждения происшествий в Люблине среди пользователей соцсетей нередко заканчиваются яростными спорами о том, как все-таки правильно писать название этого района столицы. Порой споры доходят до обвинений друг друга в безграмотности. «Вечерняя Москва» узнала у филолога, как правильно говорить и писать название, допустимо ли использование обоих вариантов и как пишутся другие районы и места с подобными названиями.

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