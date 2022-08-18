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CNN Türk: Россия смягчила позицию по встрече президента Путина с Зеленским

Полина Долганова
В мире
CNN Türk: Россия смягчила позицию по встрече президента Путина с Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Российская сторона изменила позицию по вопросу встречи главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 18 августа, пишет издание CNN Türk со ссылкой на источники в турецком правительстве.

В материале говорится, что Москва смягчила условия для организации очных переговоров между лидерами, передает «Лента.ру».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах во Львове со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем может выступить с предложением о временном прекращении огня на Украине, а также посредничестве Анкары при обмене сторонами конфликта пленными. Об этом сообщает телеканал NTV в четверг, 18 августа.

Кроме того, стало известно, что Эрдоган предложит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом телеканал CNN Turk со ссылкой на источник отмечает, что украинский и российский лидеры могут провести встречу для того, чтобы определить «дорожную карту» по Украине.

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