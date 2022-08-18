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Семейный подряд

Виктория Филатова

Сюжет: 

Династии московской промышленности
Город
Семейный подряд
Фото: Из личного архива Бабиных и Плотниковых

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», посвященный людям, из поколения в поколение трудящимся на заводах города. Нашими героями стала династия, состоящая из двух «кланов» — Бабиных и Плотниковых, работающих в ГК «Москабельмет».

История самой многочисленной рабочей династии завода «Москабельмет», состоящей из двух семей — Бабиных и Плотниковых, продолжается уже в третьем поколении, их общий стаж — 147 лет. И огромную роль в счастливой семейной жизни сыграл сам завод, где родственники отработали всю жизнь — от школы и до пенсии.

Начали семейную сагу двое друзей — одноклассников Сережа Плотников и Саша Бабин, которые после армии вместе поехали «покорять Москву». Там они устроились на завод «Москабель», где работала тетя Сергея — Валентина Шишкина. Сергей стал пропитчиком кабелей и проводов, а Александр работал на прессе, делал свинцовую оболочку на кабеле.

Через пару лет Александр начал ухаживать за работницей завода — девушкой с восточным именем Рамиля, а Сергей влюбился в подругу своей тети — длинноногую красавицу Галину.

Галина первое время не обращала внимания на племянника подруги, считая его неподходящей для себя партией. Впрочем, на свадьбу Александра и Рамили девушка была приглашена вместе с Сергеем. Оттуда они ушли уже парой. Скоро у Александра и Рамили Бабиных родился сын Виктор, а у Сергея и Галины Плотниковых — дочь Наталья. Дети выросли вместе, но относились друг к другу как брат с сестрой. Все изменилось, когда Виктору исполнилось 18 лет, и подружки Натальи начали упрашивать девушку познакомить их с высоким широкоплечим красавцем.

Наталья взглянула на друга совсем другими глазами — и решила, что ни с кем знакомить его не будет. Ребята начали встречаться, а через некоторое время, на радость родителям, поженились. Сегодня они — счастливые родители двоих детей. После армии Виктор, как и его отец в свое время, устроился на «Москабельмет». Сейчас он работает скрутчиком-изолировщиком. Вместе с мужем на заводе работает и Наталья — контролирует качество кабельной продукции.

— Родители, свекор со свекровью все время рассказывали про завод, — вспоминает Наталья. — Поэтому, когда я вышла туда на работу, то почувствовала, будто вернулась в родной коллектив. Очень удобно, когда вся семья на одном предприятии, ведь все рабочие вопросы можно решать эффективнее и быстрее. Например, мой муж Виктор — скрутчик, его работа потом шла дальше — попадала к свекру на пресс, к свекрови или моей маме на изоляцию. Если что-то не ладилось, то Виктор мог позвонить по-свойски и сказать — здесь вот не получается, помоги придумать, что можно исправить. И все вместе, всей семьей решали любую, даже самую сложную задачу.

Сегодня старшее поколение семьи на пенсии. На рабочие места выходят Наталья и Виктор, а еще Александр Владимирович Тарабаев — зять двоюродной бабушки, той самой, что в свое время познакомила родителей Натальи. Начав карьеру с рабочего на прессе, он стал директором по производству завода «Москабель».

А вот после работы видятся родные регулярно. Вместе лепят пельмени перед праздниками и обсуждают будни заводской жизни и семейные дела. Что для них, в общем-то, одно и то же.

Уникальная династия работает на предприятии, которому уже больше ста лет.

— Продукция завода используется практически во всех отраслях, в том числе при строительстве метро, запуске и ремонте линий электроснабжения, автодорог, — рассказывает глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Вячеслав Овчинский. — Только за 2021 год компания увеличила продажи на 35 процентов по сравнению с 2020 годом.

Недавно изделия предприятия включили в реестр Минпромторга России. Это позволит и дальше наращивать поставки и объемы выпуска.

СПРАВКА

«Москабельмет» — первый российский завод по изготовлению кабелей, основанный 16 июня 1895 года. Сегодня ГК «Москабельмет» объединяет пять заводов, предприятия торговли и сервисного обслуживания, объекты социальной инфраструктуры и лаборатории. Это одно из трех предприятий в стране, осуществляющих полный производственный цикл: от изготовления медной катанки до производства готовых кабельно-проводниковых изделий.

Изобретая будущее

Количество изобретений ГК «Москабельмет», защищенных патентами, превысило 50, и предприятие движется в сторону своей первой сотни.

— С августа 2021 по август 2022 года получено еще 10 свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности, — рассказали в пресс-службе ГК.

Госрегистрацию получили программные комплексы для обработки входящей информации «Печкин» и IrobotAlina. Среди запатентованных изобретений — оптический сенсорный кабель для измерений температурного распределения по скважине при добыче нефти и газа, пожаробезопасный кабель с повышенной гибкостью для подвижной эксплуатации в условиях холодного климата и многое другое.

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