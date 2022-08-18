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Мосэкомониторинг не зафиксировал превышения вредных веществ в воздухе Москвы

Лейла Алиева
Город
Мосэкомониторинг не зафиксировал превышения вредных веществ в воздухе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за смога от природных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосэкомониторинг» в четверг, 18 августа.

— Сегодня по состоянию на 14:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений, — говорится в сообщении.

Кроме того, уровень сероводорода в столичном воздухе также остается в пределах нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Также 19 августа метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

Эксперт в области пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о правилах безопасности в жаркую погоду. По его словам, самым опасным местом в жаркую погоду является лес. Также высока вероятность пожаров в регионах, в которых присутствует засуха и введены особые противопожарные режимы. В данном случае нельзя ездить в лесу, жечь траву и сухие ветки деревьев.

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