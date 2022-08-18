МИД Украины призвал Германию отреагировать на пророссийские материалы в СМИ

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Представитель МИД Украины Олег Николенко призвал Германию отреагировать на публикации материалов с российской позицией в русской службе немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle*. Об этом стало известно в четверг, 18 августа.

— Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW, — заявил он.

Так, Николенко отметил материалы, где сообщалась о том, что в случае промаха украинской армии на Запорожской АЭС может случиться ядерная катастрофа, а запрет на въезд российских граждан на Запад не поможет победить президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в ожидании увидеть капитуляцию Киева. Он отметил, что у него сложилось такое впечатление, словно все ждут, когда Украина сдастся и проблема исчезнет сама.

Чешский писатель Йозеф Буска отметил, что к власти в европейских странах могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения относительно конфликта на Украине.

* Телерадиокомпания Deutsche Welle признана в России СМИ-иноагентом.