Ученые рассказали, какие продукты помогают снизить риск сердечных заболеваний

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Снизить риск сердечных заболеваний могут определенные продукты. Об этом сообщили специалисты Национального центра биотехнологической информации.

Ученые в ходе эксперимента выяснили, что у людей, которые ели богатые нитратами овощи (листовую зелень вроде шпината и салата), риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 12–26 процентов ниже.

— Умеренное потребление растительных нитратов было связано со снижением риска госпитализации с ишемической болезнью сердца (на 12 процентов), сердечной недостаточностью (на 15 процентов), ишемическим инсультом (на 17 процентов) и заболеваниями периферических артерий (на 26 процентов), — говорится в исследовании.

Еще одним полезным продуктом для здоровья сердца является авокадо, передает издание «Профиль».

Диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова сообщила, что продукты с высоким содержанием антиоксидантов позволяют сохранить молодость. Также, по словам эксперта, замедлить процесс старения помогают овощи.

При этом она посоветовала не покупать экзотические плоды, а отдать предпочтение привычным российскому покупателю овощам. Наиболее полезны в этом отношении листовые овощи, уточнила эндокринолог.