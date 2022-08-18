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Москвичей предупредили о высокой концентрации смога ночью и утром

Елена Самойлова

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Москвичей предупредили о высокой концентрации смога ночью и утром
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

По причине лесных пожаров в Рязанской области ночью и утром в Московском регионе ожидается высокая концентрация смога. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в четверг, 18 августа.

— Наиболее высокая концентрация частиц дыма ожидается при ослаблении ветра в ночные и утренние часы, — говорится в сообщении.

Утром смог над Москвой снизил видимость до 3-4 километров, но вскоре ветер немного рассеял дым, улучшив видимость до 8-10 километров. По словам синоптиков, такое положение сохранится ненадолго.

При этом, как уточняется, из-за смога сильно ухудшится видимость в южных, юго-восточных и восточных районах Московской области и соседних регионов. В ближайшие дни экологическая ситуация не станет лучше из-за высокой пожароопасности на фоне отсутствия осадков, передает портал «Метеовести».

С 17 августа жители столицы чувствовали запах гари. В городском управлении МЧС сообщили, что его причиной является действующий природный пожар в Рязанской области.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний. Вскоре столица вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения лесных пожаров под Рязанью.

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