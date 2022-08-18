Движение по Каширскому шоссе восстановлено после ДТП

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1 Карта всех событий

Ликвидированы последствия ДТП на Каширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

— Движение восстановлено, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло около 13:30 на Каширском шоссе в районе дома № 65. На светофоре столкнулись два маршрутных такси. В результате аварии пострадали две пассажирки, они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.