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Движение по Каширскому шоссе восстановлено после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по Каширскому шоссе восстановлено после ДТП
Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1 Карта всех событий

Ликвидированы последствия ДТП на Каширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

— Движение восстановлено, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло около 13:30 на Каширском шоссе в районе дома № 65. На светофоре столкнулись два маршрутных такси. В результате аварии пострадали две пассажирки, они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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