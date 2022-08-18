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Минюст хочет запретить арестовывать бизнесменов по нетяжким преступлениям

Степан Жирнов
Происшествия
Минюст хочет запретить арестовывать бизнесменов по нетяжким преступлениям
Фото: minjust.gov.ru

Министерство Юстиции РФ подготовило законопроект, который запретит заключать под стражу предпринимателей по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Минюста в четверг, 18 августа.

Приоритетными мерами пресечения, в случае внесения изменений в УК, станут те, которые позволят подсудимым продолжать свою предпринимательскую деятельность.

В министерстве уточнили, что речь касается только преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Также согласно проекту поправки заключать под стражу смогут тех подсудимых, которые нарушили ранее избранные меры пресечения или попытались скрыться от органов предварительного следствия или суда.

Помимо этих изменений Минюст предложил сократить максимальный срок предварительного следствия по нетяжким делам в сфере предпринимательства с 12 до 6 месяцев. Эти изменения, по мнению министерства, должны расширить гарантии подсудимых предпринимателей.

Также Минюст 4 августа предлагал отменить уголовное наказание за бизнес без регистрации.

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