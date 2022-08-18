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Московский зоопарк рассказал о любимых занятиях сурикатов

Елена Самойлова
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Московский зоопарк рассказал о любимых занятиях сурикатов
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Сурикаты предпочитают песчаную почву, в которой роют обширные норы. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

— Сурикаты — агрессивное трудолюбие. Они любят копать. Много копать. И драться в промежутках между копанием, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Московского зоопарка

Нора суриката представляет собой сложную сеть коридоров. Эти тоннели достаточно глубоки, а температура там сохраняется в пределах 22–25 градусов.

Чтобы сурикаты могли с легкостью ориентироваться в своих песчаных норах, от природы им достались острое обоняние, длинные вибриссы и третье веко. Кроме того, зверьки очень агрессивны и постоянно дерутся. Работники зоосада называют своих подопечных «настоящими солдатами пустыни», отмечается в Telegram-канале зоопарка.

Понаблюдать за другими обитателями зоопарка с недавнего времени стало еще удобнее. 17 августа специалисты сообщили об обновлении вольера рысей — теперь вместо сетки в нем появилось высокопрочное стекло.

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