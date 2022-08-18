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Международный форум Baltic Weekend пройдет в Петербурге 15 и 16 сентября

Оксана Васильева
Общество
Международный форум Baltic Weekend пройдет в Петербурге 15 и 16 сентября
Фото: Предоставлено пресс-службой Baltic Weekend

15 и 16 сентября 2022 года профессионалы по коммуникациям вновь встретятся на XXII международном форуме Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге. В программу форума войдут деловые активации, пленарные заседания, дискуссии и круглые столы. Кроме того, 15 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей международной премии по связям с общественностью PROBА Awards 2022.

Формат форума предполагает выступления ключевых фигур public relations с актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров прошлых лет Елена Кохановская (МТС), Андрей Себрант (Яндекс), Сергей Минаев (Esquire), Александр Ивлев (Ernst & Young), Мария Захарова (МИД РФ), Владимир Залужский (Северсталь), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Александр Дыбаль (Газпром нефть), Владимир Тодоров (Rambler&Co) и другие.

В этом году участники форума традиционно поделятся профессиональным опытом, обсудят текущую информационную повестку, поговорят на тему построения антикризисных стратегий, обсудят изменения, произошедшие на отечественном коммуникационном рынке.

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