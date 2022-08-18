Раздача воды началась еще на трех станциях метро Москвы из-за жары

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Раздачу бесплатной воды организовали еще на трех станциях метро из-за наступившей в Москве жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку три станции, где с 16:30 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Так, пассажиры могут получить бутылку воды на станциях Замоскворецкой линии «Аэропорт», «Водный стадион» и «Сокол», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, раздача воды стартовала на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Также бесплатную воду пассажиры могут получить на автостанции «Орехово» и в экспресс-автобусах до аэропортов Домодедово и Шереметьево.

18 августа антициклональный характер погоды все еще будет определять погоду в Москве и области. Воздух в столичном регионе прогреется до 32 градусов, ветер восточного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.