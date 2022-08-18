Горит жилая высотка на западе столицы. Видео

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Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к1 Карта всех событий

На западе столицы горит высотное здание в жилом комплексе West Garden. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 18 августа.

Пожар произошел в первом корпусе дома № 39 по улице Генерала Дорохова.

В пресс-службе МЧС по городу сообщили, что горят строительные леса с 1-го по 14-й этаж в новостройке.

В 17:33 пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

— Сведений о пострадавших не поступало, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Другой пожар произошел в административном здании в центре Москвы 17 августа.