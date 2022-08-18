Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась в семь раз

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась в 6,5 раза по сравнению с ночными и утренними часами. Об этом сообщили в «Мосэкомониторинге» в четверг, 18 августа.

— По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 6,5 раза, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Экологическая обстановка остается на контроле, — говорится в сообщении.

17 августа жители столицы чувствовали запах гари. В МЧС сообщили, что его причиной является действующий природный пожар в Рязанской области.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний. Вскоре столица вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения лесных пожаров под Рязанью.

При этом повторения в Москве смога 2010 года из-за лесных пожаров в Рязанской области ожидать не стоит. Тогда над Центральным регионом России антициклон был намного продолжительнее, а характер пожаров также отличался.