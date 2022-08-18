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Управленцев из России назначили в администрацию Херсонской области

Александр Афонин

Сюжет: 

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Управленцев из России назначили в администрацию Херсонской области
Фото: shutterstock

Россия направила группу управленцев для работы в администрации Херсонской области. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе руководства региона.

— В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы, — говорится в сообщении.

Так, пост заместителя главы администрации по безопасности займет Алексей Катериничев. На должность заместителя председателя правительства — министра промышленности назначен Семен Машкауцан.

А министром финансов, как уточняется, станет Евгений Немтинов. Отмечается, что устройство российских управленцев позволит администрации получить новые компетенции руководства. Кроме того, регион при поддержке России сможет начать социально-экономическое развитие, передает РИА Новости.

6 августа заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион больше не находится в юрисдикции Украины. Киевские власти не могут принимать какие-либо кадровые решения в регионе, подчеркнул он.

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