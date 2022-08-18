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В Запорожской области пообещали транслировать ситуацию на АЭС онлайн

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Запорожской области пообещали транслировать ситуацию на АЭС онлайн
Фото: shutterstock

Беспилотники заснимут в режиме онлайн происходящее на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета региональной ВГА Владимир Рогов в четверг, 18 августа.

— Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн, — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Данное решение связано с тем, что в пятницу, 19 августа, ВСУ могут совершить провокацию на АЭС, заключил Рогов.

18 августа в Минобороны России сообщили, что власти Украины готовят 19 августа резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Это может произойти тогда, когда Украину посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

15 августа министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что Шойгу и Гутерреш провели телефонные переговоры, в ходе которых они также обменялись мнениями по поводу работы «миссии по установлению фактов» в связи с инцидентом в СИЗО в Еленовке.

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