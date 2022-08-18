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Жительница Мелитополя заявила, что ее в Запорожье избили бойцы ВСУ, когда она приехала туда забирать документы вместе с ребенком.

— Сказали, что я коллаборантка, отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы, — сказала женщина.

Она уточнила, что ее также заставили говорить фразу «я люблю Украину». По ее словам, при въезде в город у нее не возникло никаких проблем.

Однако она столкнулась с отказом в выдаче справки в исполнительной службе. На следующей день ее пригласили на допрос, где неизвестные представились сотрудниками СБУ.

Женщина добавила, что на следующий день после допроса к ней домой пришли пятеро украинских военнослужащих в балаклавах и с автоматом. Они начали ей угрожать, а затем избили ее, передает РИА Новости.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что с момента распада Советского Союза Украину пичкали фашистской идеологией, что спровоцировало трагедию. Он добавил, что Запад все еще хранит молчание по данному поводу.