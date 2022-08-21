Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым в своей квартире

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым в собственной квартире. Об этом сообщил советник главы украинского МВД Антон Геращенко в воскресенье, 21 августа.

По его словам, тело Наконечного обнаружила его жена. По словам депутата Кропивницкой районой рады Андрея Лавруся, глава СБУ мог совершить самоубийство, передает РИА Новости.

15 августа сообщалось, что один из лучших летчиков Воздушных сил Украины Антон Листопад погиб в ходе российской специальной военной операции. По данным издания «Военное обозрение», информацию о гибели летчика подтвердила украинская сторона. Известно, что несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский наградил Листопада орденом Мужества, который лично ему вручил. Подробности гибели украинского военного не сообщаются.

21 июля стало известно, что тело генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева найдено в центре столицы. Уточняется, что накануне в полицию по поводу пропажи супруга обратилась жена генерала. Она сообщила, что ее 76-летний муж не вернулся с прогулки.