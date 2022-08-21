Музей Победы пригласил на бесплатную программу 21 августа

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в воскресенье, 21 августа, пройдет обширная программа мероприятий, где все желающие смогут посетить бесплатные кинопоказы, концерт, спектакль и мастер-класс по танго. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Программа стартует в 14:10 с литературного спектакля «Буйничи. Точка опоры». Он пройдет в Зале Полководцев. Перед гостями выступят участники творческого коллектива «LIBERТЕАТР» дома культуры «Нагатино» в рамках Театрального фестиваля «Память Победы».

В 16:00 стартуют показы фильмов в рамках проекта «Дни татарстанского кино». Гостям представят три фильма: «Әпипә» — о женском музыкальном ансамбле, «Мы — дети 41 года» — о нелегкой судьбе учащихся педагогического училища в военные годы и мелодраму о вере и предательстве «Сумбуль».

Также в 16:00 в музее «Г.О.Р.А.» пройдет выступление рок-коллектива «Море Монро». Концерт пройдет в рамках фестиваля «Журавли Победы». В 18:00 гостей Музея Победы пригласили на мастер-класс по танго.

Накануне в Музее Победы и его филиале «Главные Оружейные Реликвии Армии» прошли бесплатные концерты участников фестиваля детского творчества «Журавли Победы» и волонтеров проекта «Культурные люди». Они исполнили детские и патриотические песни.