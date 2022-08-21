«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве из-за возможных пожаров до 23 августа

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столичном регионе продлили до 23 августа «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском пожаров. Об этом свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра России, опубликованные в воскресенье, 21 августа.

— «Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве предупреждение действует до 12:00 23 августа. По данным Гидрометцентра, местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области, отмечается на сайте.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве», когда рассеется дымка над столицей. По его словам, вероятнее всего, она сохранится до воскресенья, 21 августа.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально жаркая погода с температурой воздуха до 33 градусов выше нуля и без существенных осадков ожидается в столичном регионе на грядущей неделе. Это на семь–восемь градусов выше климатической нормы.