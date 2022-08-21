«Любил весь коллектив»: умерла звезда «Тайн следствия» Марина Адашевская

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Умерла одна из старейших актрис петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Марина Адашевская, ей было 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 21 августа.

— Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив, — говорится в сообщении.

Она, как уточняется, всегда была спокойна, улыбчива и доброжелательна. Именно такой она останется в памяти труппы, отмечается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Адашевская родилась 4 мая 1927 года в Ленинграде. Ее отцом был артист Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина Константин Адашевский.

После эвакуации в Новосибирск из-за Великой Отечественной войны она вернулась в 1944-м обратно в Ленинград. Годом позже Адашевская поступила в студию при БДТ и в 1947-м окончила ее.

Частью труппы она стала в 1950 году. Одними из самых важных ее работ стали Степанида в «Мещанах» (1947), Марджори в спектакле «Снежок» (1949), Глория в «Синьор Марио пишет комедию» (1958), Тетушка Ади в «Кошки-мышки» (1974), Няня Гинес в «Дом, где разбиваются сердца» (2002) и Анна Семеновна Ислаева в «Месяц в деревне» (2009).

Адашевская была партнершей по сцене Иннокентия Смоктуновского, Татьяны Дорониной и Эмилии Поповой. Кроме того, она запомнилась зрителям по роли в детективном сериале «Тайны следствия».