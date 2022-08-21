Шольц зимой обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

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Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом операции на Украине заверил президента России Владимира Путина в отсутствии угрозы со стороны НАТО. Об этом сообщает Die Welt в воскресенье, 21 августа.

При этом канцлер добавлял, что Украина не станет частью НАТО «в ближайшие 30 лет». Шольц не уточнил дату разговора, но лидеры общались 21 декабря, а 15 февраля он приезжал в Москву, передает РИА Новости.

21 августа первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что напряженность между Россией и НАТО по-прежнему держится на высоком уровне.

Он уточнил, что для снятия напряженности в отношениях сторон должно быть выполнено одно определенное условие: руководству альянса необходимо проявить желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности.

Джабаров подчеркнул, что российская сторона сделает все, чтобы обеспечить собственную безопасность. Вместе с этим, как только в альянсе услышат доводы РФ по вышеуказанным вопросам, напряженность в отношениях сторон начнет снижаться.