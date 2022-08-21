Системы ПВО сработали возле военного аэродрома в Севастополе

Фото: Минобороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили цели на подлете к аэродрому Бельбек. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье, 21 августа.

— Традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев. Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории, — сказал чиновник.

При этом он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Людям не рекомендуется снимать на видео работу ПВО, а также сообщать о месте съемок, написал Развожаев в Telegram-канале.

20 августа Развожаев заявил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над зданием Черноморского флота России. В результате инцидента никто не пострадал.

Глава республики Сергей Аксенов тогда же сообщил о срабатывании системы ПВО в Западном Крыму. По его словам, цель удалось поразить благодаря четким и профессиональным действиям военных.

Аксенов также призвал россиян сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. По предварительной информации, тогда был сбит беспилотник.