«Зеленое безумие»: британцев шокировала будущая стоимость ЖКУ без газа из России
Читатели британской газеты Daily Mail оказались шокированы обновленным прогнозом стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Он продемонстрировал резкий рост показателей из-за сокращения поставок газа из России. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сообщила, что счета за электроэнергию в Великобритании в апреле 2023 года могут подняться до 425 тысяч рублей, что в пять раз больше, чем средний чек британской семьи за ЖКУ в марте 2022 года.
Уточняется, что цены на коммуналку начали резко расти после осложнения ситуации с поставками российского газа в Европу.
«Цена, которую мы платим за зеленое безумие»; «В цивилизованной стране эти услуги считаются базовыми правами человека, а не дорогостоящими привилегиями»; «Пожилые не смогут позволить себе готовить и отапливать дома с таким подорожанием», — приводит комментарии пользователей РИА Новости.
29 июля портал The Spectator писал, что Лондон переплатил за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов по причине рекордной жары и сокращения поставок российского газа в европейские страны.