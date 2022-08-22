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Силы ПВО России сбили беспилотник на подлете к Севастополю

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Силы ПВО России сбили беспилотник на подлете к Севастополю
Фото: depositphotos

На подлете к Севастополю на большой высоте был сбит беспилотник. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект, — сказал чиновник.

Звук был слышен в различных частях города, уточнил он. По предварительным данным, был сбит беспилотник. Жителям следует сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой, написал Развожаев в Telegram-канале.

22 августа он сообщил, что в Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам, хотя никаких угроз в настоящее время нет. Проводимые мероприятия являются «учебной тревогой», подчеркнул он.

20 августа Развожаев заявил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над зданием Черноморского флота России. В результате инцидента никто не пострадал.

Глава республики Сергей Аксенов тогда же сообщил о срабатывании системы ПВО в Западном Крыму. По его словам, цель удалось поразить благодаря четким и профессиональным действиям военных.

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