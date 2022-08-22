Путин посмертно наградил орденом Мужества журналистку Дугину

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 22 августа.

— За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва — посмертно, — отмечается на сайте Кремля.

До этого Путин выразил соболезнования семье Дугиной. Память о ней, уверен он, сохранят ее близкие и друзья, а также единомышленники и соратники. Путин пожелал членам семьи покойной мужества и сил.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы.

Позже стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.