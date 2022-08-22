Книжный сервис Storytel прекратит работу в России

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Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel объявил об уходе из России с 1 октября. Об этом сообщается в письмах, которые получили подписчики сервиса в понедельник, 22 августа.

— У нас грустные новости: продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным, — говорится в сообщении.

Уточняется, что после прекращения деятельности Storytel подписчики получат три месяца бесплатного доступа к книжному сервису «Литрес». При этом средства за неиспользованные дни подписки будут возвращены, передает РБК.

3 августа американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, объявила о предстоящем полном уходе из России. Работающие под ее брендами рестораны KFC и Pizza Hut должны будут сменить названия.

Отмечается, что процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу завершился в июне. Сейчас идет аналогичная работа в отношении KFC, после чего пройдет ребрендинг заведений.