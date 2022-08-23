В столице пройдет XX Московский фестиваль прессы

Фото: Вечерняя Москва

27 августа в столице пройдет Московский фестиваль прессы. В парке на Поклонной горе ведущие издания соберутся с большой фестивальной программой. На юбилейном фестивале будет представлен практически весь спектр профессиональных СМИ – среди них «Вечерняя Москва», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Российская газета» и другие газеты и журналы. Для удобства посетителей площадка фестиваля будет разбита на тематические зоны: «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети».

На фестивале можно ознакомиться с современными технологиями в СМИ, успешными практиками создания новых диджитал-проектов, оформить подписку на печатные издания, познакомиться с книжными новинками.

В зоне «Бизнес и Digital» представители деловых изданий проведут презентации, лекции и мастер-классы, в т.ч. как выбрать лучшую автошколу Москвы, помогут разобраться в тонкостях профессии SMM-менеджера, проведут интерактивный урок для старшеклассников по сторителлингу на тему «Мой город – Москва».

В зоне «Увлечения» для гостей проведут виртуальную прогулку по уникальным уголкам столицы, расскажут о правилах репортажной фотосъёмки, приоткроют секреты Вселенной, научат бережному отношению к книгам.

Разнообразные активности по своему вкусу на фестивале найдут и маленькие посетители. В зоне «Дети» для них представят произведения детских авторов, мастер-классы, семейные игры, мультфильмы и многое другое.

В зоне «Книги» посетителей ждёт знакомство с книжными новинками, а также творческие встречи с авторами.

В зоне «Спорт и здоровье» специалисты по правильному питанию и здоровому образу жизни поделятся секретами поддержки хорошей физической формы и сохранению молодости. Газета «Московское долголетие» представит большую интерактивную программу о моде, достижениях в науке и медицине для увеличения продолжительности жизни.

На сцене пройдет праздник «Народы Москвы» от газеты «Вечерняя Москва, в вечерней концертной программе выступят Makarov band, участница «Детского Евровидении-2016» и победительница премии Music Box Саша Абрамейцева, участница конкурсов «Главная сцена» и «Новая волна» Катя Елисеева и другие.

Более подробно с программой XX Московского фестиваля прессы, который проходит при поддержке Департамента СМИ и рекламы Москвы, можно ознакомиться на сайте фестиваля.