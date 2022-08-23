Эксперт объяснил рост предложения квартир в хрущевках в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге вырос объем предложения по продаже квартир в хрущевках. За год он увеличился в 1,5 раза, а цены выросли на 16,3 процента. Вице-президент Ассоциации риелторов Петербурга Александр Гиновкер пояснил, чем вызван рост продаж.

— Кто-то кинулся эти хрущевки продавать, потому что не хочет ждать и участвовать в реновации. Это пожилые люди в основном. А кто-то, наоборот, решил на этом заработать. Тут разные тенденции скорее всего смешиваются. Пока это только желания продавцов, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».

Эксперт добавил, что объем подобных предложений должен снизиться через один-три месяца. По мнению Гиновкера, желающих купить подобные квартиры будет немного.

Рост числа ипотечных сделок в Подмосковье регистрирует Росреестр. В июле, по сравнению с июнем, их доля увеличилась на 28 процентов.