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«Варварское преступление»: Лавров призвал не щадить заказчиков и исполнителей убийства Дугиной

Лейла Алиева
В мире
«Варварское преступление»: Лавров призвал не щадить заказчиков и исполнителей убийства Дугиной
Фото: МИД РФ

Для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства журналистки Дарьи Дугиной не должно быть никакой пощады. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 23 августа.

— Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения. Как я понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются, — отметил он.

Кроме того, Лавров выразил надежду на скорое завершение расследования и подчеркнул, что организаторам, заказчикам, исполнителям «не может быть никакой пощады», передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.

Накануне в ФСБ заявили, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под автомобиль погибшей.

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в РФ, заселяется в один дом с жертвой, а потом выезжает в Эстонию.

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