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Украина разорвала соглашение с Россией о параллельной работе энергосистем

Лейла Алиева
В мире
Украина разорвала соглашение с Россией о параллельной работе энергосистем
Фото: Pixabay; АГН Москва

Киев принял решение разорвать соглашение с правительством России о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и РФ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук во вторник, 23 августа.

— Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ, — цитирует его ТАСС.

До этого Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН из-за провокаций Украины вокруг Запорожской АЭС. Заседание назначено на 23 августа в 22:00.

В свою очередь США и несколько европейских государств также запросили проведение заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине на 24 августа. В последний раз Совбез ООН собирался для обсуждения эскалации событий на территории Украины 11 августа по инициативе российской стороны. Основной темой тогда стала ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции.

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