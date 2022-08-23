Двое мужчин в Москве занялись сексом на глазах у детей и попали в полицию

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Россия, Москва, 1-й Краснокурсантский проезд Карта всех событий

В отношении мужчин, которые придавались интимной близости у открытого окна дома на юго-востоке столицы, возбудили уголовное дело. Об этом стало известно в понедельник, 23 августа.

По появившейся в сети информации, гомосексуалисты совершали половой акт у открытого окна у себя дома, когда их увидели мальчики в возрасте 12 и 13 лет, живущие в доме на 1-ом Краснокурсантском проезде.

Дети пожаловались матери. Родительница возмутилась и вызвала полицию.

Наряд полиции прибыл на место происшествия и обнаружил подтверждение слов обратившейся гражданки.

В результате 21-летнего Тимура и 22-летнего Даниила задержали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера по отношению к детям, не достигшим 14-летнего возраста», сообщил Telegram-канал «Baza».

Теперь молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

22 августа стало известно, что москвич скончался после эротического массажа.