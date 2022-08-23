Макрон призвал все страны не проявлять слабость в отношении России

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Не стоит проявлять слабость в отношении России и идти с ней на компромиссы. Об этом заявил во вторник, 23 августа, президент Франции Эммануэль Макрон.

— Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара, — подчеркнул он.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что европейские страны готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, передает РИА Новости.

Президенты США, Франции и канцлер Германии управляют украинским лидером Владимиром Зеленским, выбирая политический курс, которого он будет придерживаться. Такое мнение высказал обозреватель Кристоф Шлиц в статье для издания Die Welt. По его словам, Запад не пришел к единогласию по конфликту на Украине. Так, если Штаты, скорее всего, намерены продолжать поставлять вооружение, то ФРГ и Франция, вероятно, предпочли бы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

В свою очередь читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой на Зеленского после его просьбы к Макрону усилить антироссийские санкции.