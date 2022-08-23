Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины

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Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь Украине, и в настоящее время не способен быстро восстановить обороноспособность. Такое мнение высказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

— Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, а потом уничтожила все то, что альянс поставил Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы, — сказал он.

По словам Риттера, помощь альянса не помогла ВСУ модернизироваться, поскольку сегодня украинская армия находится в плачевном состоянии. А оружие, которое поставляет Запад, попросту продолжает уничтожаться российской стороной, подчеркнул он. При этом некоторые страны — участницы НАТО полностью прекратили поставки вооружений из-за нехватки оборудования, которое возможно было бы отправить на Украину, не рискуя оказаться на «нулевом уровне оснащенности».

Фактически Москва с успехом демилитаризовала альянс, поскольку НАТО неспособно восстановить прежний уровень обороноспособности по причине слабой промышленной базы, цитирует Риттера РИА Новости.

До этого американский разведчик заявил, что США разжигают конфликты в потенциально взрывоопасных точках Европы в надежде переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине.