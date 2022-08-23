Эксперт: Онлайн-голосование с каждым годом завоевывает в Москве все большую популярность

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Более 40 процентов избирателей на предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице планируют голосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

По его словам, онлайн-голосование предпочли 43 процента избирателей.

— Это очень значимый результат. Именно этот показатель готовности людей голосовать через ДЭГ — он серьезным образом повлияет на результат, — отметил Данилин в ходе пресс-конференции «Предвыборные настроения москвичей».

Он добавил, что муниципальная избирательная кампания проходит в штатном режиме, при этом внимание к предстоящим выборам «чуть-чуть» выше обычного. Ожидается, что явка в этом году превысит показатели выборов муниципальных депутатов 2017 года.

В свою очередь электоральный эксперт Наталия Елисеева отметила, что проведенное Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР) исследование показало, что 86–88 процентов избирателей одобряют продолжение реализации программы мэра Москвы «Мой район».

— 72 процента респондентов так или иначе слышали о программе «Мой район». Из них 86 процентов москвичей хотят ее продолжения и 72 процента довольны ее реализацией. Данные результаты демонстрируют общую удовлетворенность жителей положением дел в столице, — рассказала эксперт.

До этого сообщалось, что для москвичей, которые примут участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов, открылся сайт программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022.