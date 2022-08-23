Нутрициолог Панова рассказала о содержащихся в шашлыке витаминах

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Если есть шашлык в меру, от него можно получить больше пользы, чем вреда. Об этом сообщила нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков «Здоровье наших детей» Ольга Панова.

По ее словам, мясное блюдо является источником аминокислот, белка и железа. Кроме того, в нем содержатся витамины группы В, которые способствуют гармонизации нервной системы.

Однако шашлык является высокобелковой пищей, и организму сложно его переваривать в больших количествах, предупредила нутрициолог. К тому же не стоит слишком долго держать мясо на огне, чтобы на нем образовалось меньше зажаристой корочки — сосредоточия канцерогенов, опасных для здоровья.

Панова дала совет есть шашлык по праздникам, а не каждую неделю, чтобы избежать последствий переедания. К мясу обязательно нужно добавить зелень и овощи, это поможет пищеварению. А вот картофель и другие крахмальные продукты, а также большое количество алкоголя, наоборот, нарушат процесс.

Эксперт также обозначила норму, которую можно съесть за раз.

— Больше, чем ваша ладонь, есть не нужно, значительное количество шашлыка тоже является отравлением организма, — цитирует Панову Lenta.ru.

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